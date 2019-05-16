Теннис > ATP Masters Рим

Видео матча «Мастерса» в Риме между Рафаэлем Надалем и Николозом Басилашвили

Гениальный Надаль покрошил двух соперников за сутки и отдал им в сумме 2 гейма
 779 просмотров | 02:37
Eurosport

5 ч. назад

Испанец не на шутку разошелся.
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