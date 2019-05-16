Теннис > ATP Masters Рим

Видео матча «Мастерса» в Риме между Роджером Федерером и Борной Чоричем

Федерер поругался с арбитром из-за влажного корта, отыграл 2 матчбола и все же прошел Чорича
1 860 просмотров | 02:51
Eurosport

6 ч. назад

Король не дрогнул в критический момент.
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