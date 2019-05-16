Теннис > ATP Masters Рим

ВИДЕО - Критик Надаля и Джоковича Кирьос психанул, швырнул стул на корт и снялся с матча

Критик Надаля и Джоковича Кирьос психанул, швырнул стул на корт и снялся с матча
7 088 просмотров | 01:23
Eurosport

11 ч. назад

И заодно словил дисквалификацию.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео