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ВИДЕО - Не хватает жесткого зрелища? Посмотри, как Рафа взял у Шарди 12 из 13 геймов

Не хватает жесткого зрелища? Посмотри, как Рафа взял у Шарди 12 из 13 геймов
1 601 просмотров | 02:54
Eurosport

11 ч. назадОбновлено 10 ч. назад

Надаль легко вышел в третий раунд в Риме.
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