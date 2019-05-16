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ВИДЕО - Федерер закрыл Соузу так легко, будто грунт – фирменное покрытие для Маэстро

Федерер закрыл Соузу так легко, будто грунт – фирменное покрытие для Маэстро
1 418 просмотров | 02:36
Eurosport

13 ч. назад

Швейцарец за два сета вышел в третий раунд.
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Теннис


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