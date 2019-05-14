Теннис > ATP Masters Рим

ВИДЕО - Подача Ника Кирьоса в матче против Даниила Медведева в первом круге «Мастерса» в Риме

Кирьос открыл матч против Медведева наглой подачей с руки
7 525 просмотров | 00:20
Eurosport

14/05/2019 в 16:45

Австралиец задал жару и порадовал фанатов.
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