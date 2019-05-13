Теннис > ATP Masters Рим

Теннисист попал партнеру мячом в голову – видео

Себальос получил от партнера мячом по затылку и забавно на всякий случай прикрылся ракеткой
 887 просмотров | 00:34
Eurosport

8 ч. назад

Неприятный, но комичный момент.
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Теннис


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