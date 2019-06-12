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ВИДЕО - Празднование 33-летия и лучшие удары. Главные моменты Надаля на «Ролан Гаррос»-2019

Празднование 33-летия и лучшие удары. Главные моменты Надаля на «Ролан Гаррос»-2019
 232 просмотров | 03:03
Eurosport

54 мин. назад

Испанец – безусловно первый герой парижского турнира.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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