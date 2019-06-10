ВИДЕО - Болгерлс устроили эпичную чемпионскую дорожку Рафе по пути в раздевалку
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Теннис
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Стыдный промах Надаля, после которого ему пришлось скрыть глаза под ладонью
Надаль сжалился над Тимом и подарил ему сет. Дальше последовало избиение
Невероятная реакция и игра Рафы слету – мяч закрутился и чуть не вернулся на половину испанца