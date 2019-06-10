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ВИДЕО - Болгерлс устроили эпичную чемпионскую дорожку Рафе по пути в раздевалку

Болгерлс устроили эпичную чемпионскую дорожку Рафе по пути в раздевалку
 329 просмотров | 01:47
Eurosport

38 мин. назад

Это даже приятнее, чем 12-я победа в Париже.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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