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ВИДЕО - Обводящий Надаля против Федерера и твинер Тима. 10 лучших ударов «Ролан Гаррос»-2019

Обводящий Надаля против Федерера и твинер Тима. 10 лучших ударов «Ролан Гаррос»
 176 просмотров | 04:04
Eurosport

35 мин. назад

Это было незабываемо.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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