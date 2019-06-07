Теннис > Ролан Гаррос

ВИДЕО - Невероятная реакция и игра Рафы слету – мяч закрутился и чуть не вернулся на половину испанца

Невероятная реакция и игра Рафы слету – мяч закрутился и чуть не вернулся на половину испанца
 65 просмотров | 00:47
Eurosport

1 час назадОбновлено 15 мин. назад

Обыграть Короля было невозможно.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео