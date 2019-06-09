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ВИДЕО - Забавные ситуации, невероятные удары и курьезы до слез. Весь «Ролан Гаррос» в выпуске WATTS

Забавные ситуации, невероятные удары и курьезы до слез. Весь «Ролан Гаррос» в выпуске WATTS
 7 просмотров | 12:00
Eurosport

8 мин. назад

12 минут, о трате которых вы точно не пожалеете.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
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