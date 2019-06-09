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ВИДЕО - Чемпионский розыгрыш, после которого Надаль победно распластался на корте

Чемпионский розыгрыш, после которого Надаль победно распластался на корте
 566 просмотров | 01:07
Eurosport

30 мин. назад

Испанец в 12-й раз не оставил соперникам шансов.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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