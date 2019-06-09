ВИДЕО - Чемпионский розыгрыш, после которого Надаль победно распластался на корте
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Теннис
Главный момент мужского турнира: Надаль получил кубок и едва сдержал слезы во время гимна Испании1 смотрят • 1 час назад
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