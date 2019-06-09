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ВИДЕО - Тим и Надаль разыграли такой мяч, после которого стало ясно – в финале бьются гении

Тим и Надаль разыграли такой мяч, после которого стало ясно – в финале бьются гении
 962 просмотров | 00:59
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 60 мин. назад

Удивительные ребята.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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