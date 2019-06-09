ВИДЕО - Рафа шикарным дроп-шотом завершил крутой розыгрыш на старте финальной игры
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Теннис
Рафа шикарным дроп-шотом завершил крутой розыгрыш на старте финальной игры3 просмотров • 1 час назад
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