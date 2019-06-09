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ВИДЕО - «Думаю, в этом сезоне Месси сыграл лучше Роналду». Теннисисты выбирают футболистов

«Думаю, в этом сезоне Месси сыграл лучше Роналду». Теннисисты выбирают футболистов
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Eurosport

50 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

Даже на «Ролан Гаррос» не обходится без главного спортивного вопроса.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
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