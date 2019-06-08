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ВИДЕО - Джокович и Тим – хедлайнеры дня. В топ-5 ударов 4 принадлежат им

Джокович и Тим – хедлайнеры дня. В топ-5 ударов 4 принадлежат им
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Барти и Вондроушова заняли последнее место, но сыграли тоже очень изящно.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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