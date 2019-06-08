ВИДЕО - Джокович и Тим – хедлайнеры дня. В топ-5 ударов 4 принадлежат им
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Джокович и Тим – хедлайнеры дня. В топ-5 ударов 4 принадлежат им282 просмотров • 2 ч. назад
Вондроушова провалила финал и подарила Барти первый титул «Шлема»428 просмотров • 3 ч. назад
«РГ» снова не покорился Джоковичу: Новак спорил с судьями, боролся с погодой, но проиграл Тиму3 026 просмотров • 7 ч. назад
«Если выиграю «РГ», можно с Эйфелевой башни с парашютом спрыгнуть». Еще один дневник Хачанова684 просмотров • 7 ч. назад
«Вы когда-нибудь играли в теннис?» Джокович поругался с судьей во время полуфинала с Тимом3 698 просмотров • 9 ч. назад
Рекорд Крис Эверт вряд ли будет побит. Самое главное о Королеве грунта3 835 просмотров • 10 ч. назад
Новак и Тим устроили пинг-понг у сетки: австриец был лучше2 797 просмотров • 11 ч. назад
«Слышала, в «Игре престолов» много крови. Не хочу». Теннисисты – о главном финале года1 352 просмотров • 12 ч. назад
«Фото говорит достаточно: это была жуткая ночь». Джокович вновь предстал перед полицией инстаграма2 897 просмотров • 13 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Вондроушова провалила финал и подарила Барти первый титул «Шлема»
«РГ» снова не покорился Джоковичу: Новак спорил с судьями, боролся с погодой, но проиграл Тиму
«Если выиграю «РГ», можно с Эйфелевой башни с парашютом спрыгнуть». Еще один дневник Хачанова
«Вы когда-нибудь играли в теннис?» Джокович поругался с судьей во время полуфинала с Тимом
Рекорд Крис Эверт вряд ли будет побит. Самое главное о Королеве грунта
Новак и Тим устроили пинг-понг у сетки: австриец был лучше