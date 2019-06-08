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ВИДЕО - Вондроушова провалила финал и подарила Барти первый титул «Шлема»

Вондроушова провалила финал и подарила Барти первый титул «Шлема»
 188 просмотров | 02:55
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Кто-то в начале турнира ставил на австралийку?

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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