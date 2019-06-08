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ВИДЕО - «Вы когда-нибудь играли в теннис?» Джокович поругался с судьей во время полуфинала с Тимом

«Вы когда-нибудь играли в теннис?» Джокович поругался с судьей во время полуфинала с Тимом
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Eurosport

1 час назадОбновлено 56 мин. назад

Новак недоволен правилом 25 секунд.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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