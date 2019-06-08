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ВИДЕО - Новак и Тим устроили пинг-понг у сетки: австриец был лучше

Новак и Тим устроили пинг-понг у сетки: австриец был лучше
 357 просмотров | 01:08
Eurosport

54 мин. назад

Отличный розыгрыш из бесконечного полуфинала.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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