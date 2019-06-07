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ВИДЕО - Дикий промах Конты при ударе слету, который стоил ей победы в первом сете

Дикий промах Конты при ударе слету, который стоил ей победы в первом сете
 229 просмотров | 00:23
Eurosport

1 час назад

Такое надо забивать в 10 из 10 случаев.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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