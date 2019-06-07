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ВИДЕО - Анисимова выиграла сет с 0:5 и 15-40 против Барти, но только чтобы уступить в трех партиях

Анисимова выиграла сет с 0:5 и 15-40 против Барти, но только чтобы уступить в трех партиях
 893 просмотров | 03:02
Eurosport

1 час назад

Американка была в трех геймах от финала, но не сдюжила.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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