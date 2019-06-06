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ВИДЕО - «В Париже используется 5-слойное покрытие, в основании которого лежит щебень». Факты о грунте «РГ»

«В Париже используется 5-слойное покрытие, в основании которого лежит щебень». Факты о грунте «РГ»
 9 просмотров | 01:33
Eurosport

7 мин. назад

Знали бы теннисисты, на чем они играют.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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