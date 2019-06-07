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ВИДЕО - «У сетки вы должны быть хищником». 3 совета от Федерера, как стать гением серв-энд-воллей

«У сетки вы должны быть хищником». 3 совета от Федерера, как стать гением серв-энд-воллей
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Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

Швейцарец владеет этим приемом как никто иной.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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