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ВИДЕО - Зверев упирался в первом сете, но дальше царил Джокович

Зверев упирался в первом сете, но дальше царил Джокович
 404 просмотров | 02:58
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Уверенная победа серба в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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