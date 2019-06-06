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ВИДЕО - Безжалостный Тим выбил Хачанова всего за 2 часа

Безжалостный Тим выбил Хачанова всего за 2 часа
 431 просмотров | 02:45
Eurosport

1 час назадОбновлено 46 мин. назад

Русский теннисист ограничился четвертьфиналом «РГ».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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