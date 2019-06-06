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ВИДЕО - Эшли Барти не заметила Мэдисон Киз и впервые вошла в четверку лучших на мэйджоре

Барти не заметила Киз и впервые вошла в четверку лучших на мэйджоре
 149 просмотров | 02:48
Eurosport

1 час назад

По итогам турнира австралийка обеспечила себе попадание в топ-5 WTA.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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