ВИДЕО - 17-летняя Анисимова превратила Халеп в пыль и стала самой молодой с 2007-го полуфиналисткой «Шлема»
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Теннис
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