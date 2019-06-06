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ВИДЕО - 17-летняя Анисимова превратила Халеп в пыль и стала самой молодой с 2007-го полуфиналисткой «Шлема»

17-летняя Анисимова превратила Халеп в пыль и стала самой молодой с 2007-го полуфиналисткой «Шлема»
1 116 просмотров | 03:03
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 60 мин. назад

Браво, Аманда!

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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