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ВИДЕО - «Аргентинцу везло: Ферреро, Куэртен и Федерер быстро сошли с дистанции». Чемпионство Гаудио-2004

«Аргентинцу везло: Ферреро, Куэртен и Федерер быстро сошли с дистанции». Чемпионство Гаудио-2004
  смотрят | 01:31
Eurosport

1 час назадОбновлено 7 мин. назад

Аргентинец совершил один из самых невероятных камбэков в истории финалов «Ролан Гаррос».

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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