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ВИДЕО - Крик Надаля или Куэртена? Цитата Джоковича или Агасси? Осака прошла теннисный тест

Крик Надаля или Куэртена? Цитата Джоковича или Агасси? Осака прошла теннисный тест
 84 просмотров | 01:38
Eurosport

1 час назадОбновлено 31 мин. назад

Японка очень неплохо разбирается в своем деле.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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