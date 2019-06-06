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ВИДЕО - «Мы переоделись в крокодила и медведя после Австралии». Новак Джокович пояснил за фото в инстаграме

«Мы переоделись в крокодила и медведя после Австралии». Джокович пояснил за фото в инстаграме
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

На страничке серба много всего интересного.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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