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ВИДЕО - «Знаю, куда я бы примерно хотел сыграть». Хачанов угадывает направление удара теннисистов

«Знаю, куда я бы примерно хотел сыграть». Хачанов угадывает направление удара теннисистов
 5 просмотров | 01:45
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Три из трех у Карена! Даже свой удар вспомнил.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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