Теннис > Ролан Гаррос

ВИДЕО - Царский розыгрыш от Хачанова и игра Федерера у сетки в топ-5 моментов за 10 дней

Царский розыгрыш от Хачанова и игра Федерера у сетки в топ-5 моментов за 10 дней
 700 просмотров | 02:10
Eurosport

1 час назад

Матчи в среду не состоялись из-за дождя, но ты не останешься без красивой подборки.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео