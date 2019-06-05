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ВИДЕО - «Лучше подходить снизу и бить в верхнюю часть мяча». Советы Бертенс по форхенду справа

«Лучше подходить снизу и бить в верхнюю часть мяча». Советы Бертенс по форхенду справа
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 55 мин. назад

Кики знает, что говорит.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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