Теннис > Ролан Гаррос

ВИДЕО - Мокасины за 560 евро и колба с грунтом. Что продают в магазине «Ролан Гаррос»

Мокасины за 560 евро и колба с грунтом. Что продают в магазине «Ролан Гаррос»
1 051 просмотров | 01:26
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Выбрать можно на любой кошелек.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео