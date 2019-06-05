Теннис > Ролан Гаррос

ВИДЕО - 15 лет первому русскому финалу «Ролан Гаррос». Мыскина выиграла «Шлем», но уступила на Олимпиаде

15 лет первому русскому финалу «Ролан Гаррос». Мыскина выиграла «Шлем», но уступила на Олимпиаде
 628 просмотров | 01:37
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

2004 год стал сверхудачным для российского тенниса.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

Репортажи из Парижа, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения «Ролан Гаррос».
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео