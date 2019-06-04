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ВИДЕО - Вавринка по-дружески приобнял супервайзера и сорвал овации трибун

Вавринка по-дружески приобнял супервайзера и сорвал овации трибун
 654 просмотров | 00:47
Eurosport

46 мин. назад

Мужчина просто вышел обсудить с теннисистами вопрос продолжения матча, но это был его звездный час.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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