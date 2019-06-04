ВИДЕО - Вавринка по-дружески приобнял супервайзера и сорвал овации трибун
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Вавринка по-дружески приобнял супервайзера и сорвал овации трибун654 просмотров • 1 час назад
Обводящие, кроссы, удары по линии – Федерер и Вавринка выдали ослепительный четвертьфинал2 372 просмотров • 3 ч. назад
Мегаудар в прыжке и прочая красота от Надаля, вынудившие Нисикори капитулировать1 546 просмотров • 4 ч. назад
Убийственный крученый кросс от Федерера – у Вавринки даже в прыжке не было бы шанса3 348 просмотров • 6 ч. назад
Конта годами вылетала в первом раунде «РГ», а теперь в четвертьфинале вынесла Стивенс1 562 просмотров • 7 ч. назад
«Роналду. Рафа бы такое не сказал». Касаткина угадывает звезд по цитатам1 156 просмотров • 8 ч. назад
Канье Уэст, Вера Брежнева или Тимати? Александрова сыграла в «Кто это спел»339 просмотров • 8 ч. назад
Концентрация на направлении, движение телом и запястьем. Секреты убойной подачи Чилича609 просмотров • 9 ч. назад
Крутейший розыгрыш из выставочного матча, где мужчины перебрасывали друг другу мяч в особом порядке1 998 просмотров • 9 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Обводящие, кроссы, удары по линии – Федерер и Вавринка выдали ослепительный четвертьфинал
Мегаудар в прыжке и прочая красота от Надаля, вынудившие Нисикори капитулировать
Убийственный крученый кросс от Федерера – у Вавринки даже в прыжке не было бы шанса
Конта годами вылетала в первом раунде «РГ», а теперь в четвертьфинале вынесла Стивенс
«Роналду. Рафа бы такое не сказал». Касаткина угадывает звезд по цитатам
Канье Уэст, Вера Брежнева или Тимати? Александрова сыграла в «Кто это спел»