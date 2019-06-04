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ВИДЕО - Обводящие, кроссы, удары по линии – Федерер и Вавринка выдали ослепительный четвертьфинал

Обводящие, кроссы, удары по линии – Федерер и Вавринка выдали ослепительный четвертьфинал
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Eurosport

47 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Матч, который хочется забыть, чтобы посмотреть еще раз.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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