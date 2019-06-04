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ВИДЕО - Конта годами вылетала в первом раунде «РГ», а теперь в четвертьфинале вынесла Стивенс

Конта годами вылетала в первом раунде «РГ», а теперь в четвертьфинале вынесла Стивенс
 584 просмотров | 03:05
Eurosport

1 час назад

Британка в третий раз вышла в полуфинал «Шлема», но впервые это произошло в Париже.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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