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ВИДЕО - «Роналду. Рафа бы такое не сказал». Касаткина угадывает звезд по цитатам

«Роналду. Рафа бы такое не сказал». Касаткина угадывает звезд по цитатам
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 26 мин. назад

У Дарьи отличная интуиция.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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