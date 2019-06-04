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ВИДЕО - Крутейший розыгрыш из выставочного матча, где мужчины перебрасывали друг другу мяч в особом порядке

Крутейший розыгрыш из выставочного матча, где мужчины перебрасывали друг другу мяч в особом порядке
 936 просмотров | 00:36
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

А еще разок?

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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