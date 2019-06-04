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ВИДЕО - «Ролан Гаррос» называют «Ливень Open» из-за отсутствия крыши. Дождь сводит Париж с ума

«Ролан Гаррос» называют «Ливень Open» из-за отсутствия крыши. Дождь сводит Париж с ума
 687 просмотров | 01:30
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Столица Франции далеко не всегда залита лучами солнца.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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