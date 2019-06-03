ВИДЕО - Хачанов не дрогнул перед Дель Потро и впервые пробился в четвертьфинал на «Шлеме»
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Блистательные удары Тима, Нисикори и Зверева в топ-5 дня21 просмотров • 1 час назад
Хачанов не дрогнул перед Дель Потро и впервые пробился в четвертьфинал на «Шлеме»141 просмотров • 1 час назад
Дель Потро проиграл очко и несколько раз ударил себя ракеткой по голове373 просмотров • 3 ч. назад
Великолепный твинер и другие гениальные решения Тима в матче против Монфиса320 просмотров • 3 ч. назад
Хват, движение к мячу и направление ракетки. Дель Потро рассказал, как выполнить мощный форхенд144 просмотров • 4 ч. назад
2 торта, фейерверки и песня в честь именинника. Как Надаль отметил 33-летие1 781 просмотров • 8 ч. назад
Самый легкий матч Джоковича на турнире – Штруфф все время атаковал, но взял всего 7 геймов1 228 просмотров • 8 ч. назад
«Замахиваешься под удар слева и меняешь, как на резаный». Касаткина учит укороченным ударам715 просмотров • 10 ч. назад
Супербитва за четвертьфинал Нисикори и Пэра, которая началась еще на прошлой неделе960 просмотров • 10 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Блистательные удары Тима, Нисикори и Зверева в топ-5 дня
Дель Потро проиграл очко и несколько раз ударил себя ракеткой по голове
Великолепный твинер и другие гениальные решения Тима в матче против Монфиса
Хват, движение к мячу и направление ракетки. Дель Потро рассказал, как выполнить мощный форхенд
2 торта, фейерверки и песня в честь именинника. Как Надаль отметил 33-летие
Самый легкий матч Джоковича на турнире – Штруфф все время атаковал, но взял всего 7 геймов