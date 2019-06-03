Великолепный твинер и другие гениальные решения Тима в матче против Монфиса

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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