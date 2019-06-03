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ВИДЕО - Самый легкий матч Джоковича на турнире – Штруфф все время атаковал, но взял всего 7 геймов

Самый легкий матч Джоковича на турнире – Штруфф все время атаковал, но взял всего 7 геймов
 58 просмотров | 03:12
Eurosport

1 час назадОбновлено 15 мин. назад

Немец достойно выступил в Париже, но в четвертьфинал шагнул лучший теннисист планеты.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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