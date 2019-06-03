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ВИДЕО - «Замахиваешься под удар слева и меняешь, как на резаный». Касаткина учит укороченным ударам

«Замахиваешься под удар слева и меняешь, как на резаный». Касаткина учит укороченным ударам
 1 смотрят | 01:15
Eurosport

11 мин. назадОбновлено Только что

Теперь ты знаешь, как эффектно и эффективно укорачивать.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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