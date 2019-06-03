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ВИДЕО - Супербитва за четвертьфинал Нисикори и Пэра, которая началась еще на прошлой неделе

Супербитва за четвертьфинал Нисикори и Пэра, которая началась еще на прошлой неделе
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Eurosport

39 мин. назад

4 часа на корте принесли успех японскому теннисисту.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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