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ВИДЕО - Атмосфера и круассанчики по утрам. Чем «Ролан Гаррос» круче других «Шлемов» со слов теннисистов

Атмосфера и круассанчики по утрам. Чем «Ролан Гаррос» круче других «Шлемов» со слов теннисистов
 268 просмотров | 01:22
Eurosport

1 час назад

Дарье Касаткиной вообще больше всего нравится грунт, а у Карена Хачанова хорошие воспоминания с Парижем.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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