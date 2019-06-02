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ВИДЕО - Самый невероятный момент «РГ»: мяч застрял в шейке ракетки Пэра

Самый невероятный момент «РГ»: мяч застрял в шейке ракетки Пэра
 2 просмотров | 00:25
Eurosport

9 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

У Нисикори точность ниндзя.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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