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ВИДЕО - «Кумир в спорте? Сафин и Дель Потро». Хачанов ответил на вопросы болельщиков в ВК

«Кумир в спорте? Сафин и Дель Потро». Хачанов ответил на вопросы болельщиков в ВК
 91 просмотров | 01:25
Eurosport

39 мин. назад

Карен – о любимых спортсменах, тренировках с Надалем и первой подаче.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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